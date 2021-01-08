Медицинский гороскоп на 9 января: каким знакам в этот день нельзя употреблять спиртное

Дайте возможность телу больше двигаться. По возможности ходите по лестнице пешком на верхние этажи. Фото: pixabay.com

9 января следите за самочувствием. Обостряются хронические болезни. Повышение температуры будет свидетельствовать о наличии воспалительных процессов. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Откажитесь от пересоленных и копченых блюд, - говорит астрологиня. - Не провоцируйте обострение болезней почек. Тельцам, Весам и Рыбам надо оставаться трезвыми в этот день. Дайте возможность телу больше двигаться. По возможности ходите по лестнице пешком на верхние этажи. Начните борьбу с лишним весом. Ваши усилия не будут напрасными. Только стоит комплексно подойти к проблеме".

Овен

Насладитесь созерцанием местных пейзажей. Дайте возможность глазам отдохнуть от ноутбука и телевизора. Читайте при дневном свете.

Телец

Будет беспокоить урчание в животе. Желудок медленно будет переваривать пищу. Позаботьтесь о своевременном здоровом питание.

Близнецы

Повышается ломкость сосудов. Легко будут возникать синяки. Физическое перенапряжение может вызвать носовое кровотечение. Берегите себя.

Рак

Неудачное резкое движение может спровоцировать боли в пояснице. Каждое утро делайте упражнения на развитие гибкости позвоночника. Так можно предотвратить неожиданную травму.

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Лев

Соглашаться на участие в длительном походе не следует. Быстро будет наступать усталость. Позвольте себе подольше поспать.

Дева

Ваши волосы нуждаются в подпитке. Стричь и красить их в эти дни нельзя. Подберите себе новый бальзам.

Весы

Берегите колени от травм. Они будут заживать медленно. Изменение погодных условий будет вызывать ревматические боли в суставах.

Скорпион

Ваши мышцы будут нуждаться в движение. Поиграйте в теннис или бадминтон. Пробегитесь по стадиону. Поддерживайте тело в здоровом тонусе.

Стрелец

Поддержки потребует нервная система. Часто будут возникать эмоциональные вспышки. Найти равновесие помогут душ и бассейн.

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Козерог

Избегайте заражения грибковой инфекцией. Не носите чужую обувь. В бассейне или бане не следует ходить босиком.

Водолей

Активизируйте нормальное кровообращение. Препятствуйте развитию застойных явлений в тканях тела. С воскресенья начните курс оздоровительного массажа.

Рыбы

Не проводите голодание и процедур очищения организма. Подобные стрессы будут сверхтяжелыми для вашего желудка.

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