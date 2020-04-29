МАУ запретили рейс с заробитчанами в Лондон

Запрет на осуществление рейса авиакомпания получила за два часа до запланированного времени вылета. Фото: Facebook МАУ

МАУ отменила рейс PS1118 Киев - Лондон.

Причиной стал запрет Государственной авиаслужбы Украины, сообщили в пресс-службе компании.

Рейс должен был состояться в среду 29 апреля в 12:40. Его организовали для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом. Сам работодатель заказал этот рейс и заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочным контрактам.

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"В этих условиях украинцы могут легально и официально быть трудоустроены и находиться на территории Великобритании. Соответственно, эта категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не будут потенциальными распространителями на территории Украины Covid-19", - заявили в МАУ.

Запрет на осуществление рейса авиакомпания получила за 2 часа до запланированного времени вылета "без указания оснований и ссылки на нормативные документы".

"При этом авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на заблаговременное или в разумные сроки получения решения", - отметили в МАУ.

Пассажиры рейса, жители разных регионов Украины, сейчас находятся в терминале Международного аэропорта "Борисполь".

Кабинет министров временно запретил украинским заробитчанам поездки за границу. Выезд разрешен только в случае посещения родственников. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что пока "нелогично" массово вывозить украинских заробитчан за границу, потому что усилия правительства из-за пандемии нового коронавируса направлены на возвращение украинцев домой.