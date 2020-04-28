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вторник, 28 апреля 2020 15:25

Правительство блокирует выезд заробитчан за границу

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Правительство блокирует выезд заробитчан за границу
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что пока "нелогично" массово вывозить украинских заробитчан за границу glavcom.ua

Кабинет министров временно запретил украинским заробитчанам поездки за границу. Выезд разрешен только в случае посещения родственников.

О чем рассказал посол Эстонии Каймо Кууск, пишет ERR.

"Финляндия хотела ввезти сезонных работников,всего 14 тыс. лиц. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановил дальнейшие чартерные рейсы и сезонных работников больше за границу не выпускают", - заявил Кууск.

По словам посла, выехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют уехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что пока "нелогично" массово вывозить украинских заробитчан за границу, потому что усилия правительства за пандемии нового коронавирус направлены на возвращение украинцев домой.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во вторник, 28 апреля, что Украина получает обращения от других стран в отношении того, что они нуждаются украинских работников. Однако украинское правительство руководствуется соображениями безопасности и здоровья своих граждан, и массовый вывоз украинцев за границу на данный момент является нелогичным, считает министр.

Но правительство Украины руководствуется прежде всего соображениями безопасности, здоровья наших граждан. в условиях распространения пандемии любое путешествие-это подвергание опасности заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом", - сказал Кулеба во время онлайн-брифинга.

Министр подчеркнул, что сейчас все усилия правительства направлены на возвращение украинцев из-за границы. "Поэтому на этом фоне сейчас, откровенно скажем, нелогично параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где продолжается пандемия с той или иной степенью интенсивности", - пояснил Кулеба.

В то же время он отметил, что МИД Украины настроено конструктивно, понимает нуждается в украинских работниках и будет готово пересмотреть свою позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавирус.

23 апреля 200 украинцев полетели в Финляндию собирать клубнику. После того как мигранты прибывают на территорию Финляндии, их ждет двухнедельный карантин. Из аэропорта "Борисполь" в ближайшее время запланировано еще два рейса в Финляндию. Вылететь смогут граждане Украины, которые имеют право на официальное трудоустройство в этой стране, рассказали в пресс-службе авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ). Такие же проэкты запланированы в Германию и Англию.

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Дата
28
апреля

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