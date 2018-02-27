МАУ втрое снизила стоимость билетов в Европу и Азию

Авиакомпания Международные авиалинии Украины снижает до 30% цены на рейсы в Европу и Азию из Киева, Львова, Одессы, Ивано-Франковска, Запорожья, Харькова, Черновцов и Херсона.

Купить билеты по цене -30% можно только до 4 марта 2018

Акционная цена действует на рейсы с 10 апреля по 21 июня 2018

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Список самых дешевых акционных направлений из Киева, Львова и Харькова и Одессы:

Указанные цены действительны только в одну сторону и при условии покупки билетов туда и обратно.

Билеты можно приобрести на официальном сайте МАУ flyuia.com.