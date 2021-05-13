МАУ отменила рейсы в Израиль

МАУ отменила запланированные на 13 мая рейсы в Тель-Авив. Фото: avianews

Украинская авиакомпания МАУ отменила все запланированные на 13 мая рейсы из Киева в Тель-Авив и в обратном направлении.

Пассажиров просят внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропортов Борисполь и Бен Гурион. Речь идет о рейсах с номерами PS778, PS775, PS776 и PS777, сообщает пресс-служба МАУ.

"В случае появления новой информации, пассажиры будут проинформированы путем направления информации на электронную почту, которую они указали при бронировании или покупке билета", - отметили в авиакомпании.

В МАУ подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажей является первым приоритетом авиакомпании. Решение об осуществлении рейсов будет пересматриваться каждые 24 часа с учетом наличия или отсутствия ограничений для осуществления полетов.

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Для билетов на фактически отмененные рейсы возможны следующие действия:

- изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа и доплаты по тарифу в оригинальном классе в течение срока действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом

-обмен билета на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ;

- возврат средств.

Конфликт в Израиле обострился в понедельник, когда израильский суд разрешил выселить населения палестинцев в Восточном Иерусалиме. Армия обороны Израиля сообщает, что в результате удара по зданию в городе Газа были ликвидированы двое руководителей военной разведки ХАМАС. Авиаудары были нанесены в ответ на атаку боевиков в центральной части Израиля. Также в ночь на 12 мая в районе Рамаль (Северо-западная окраина города Газа) было атаковано высотное здание ХАМАС, в котором, помимо прочего, располагались штабы этой организации. Израильские военные усилили присутствие на границе с палестинскими территориями. Власти призывают израильтян оставаться дома и возле бомбоубежищ. Столкновения между полицией и демонстрантами, которые начались в Иерусалиме, распространились арабскими городами в Израиле, в результате чего застрелили одного человека.