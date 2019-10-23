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среда, 23 октября 2019 01:29

Матиоса уволили с военной службы

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Матиоса уволили с военной службы
Матіоса звільнили у запас. Фото: УНИАН

Бывшего главного военного прокурора генерал-полковника юстиции Анатолия Матиос уволили с военной службы.

Матиос уволен в запас "в связи с проведением организационных мероприятий". Об этом написал в Фейсбуке сам экспрокурор.

Приказ от 15 октября 2019 подписан действующим министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

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2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил Анатолия Матиос с должности главного военного прокурора.

В тот же день Матиос показал документ, в котором объясняется причина его увольнения с должности. Согласно документа, Матиоса направили в распоряжение Министерства обороны до решения вопроса о его дальнейшей военной службе "в связи со служебной необходимостью".

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