Марка Цукерберга вызвали ответчиком в суд в Житомирской области

Основателя Facebook и миллиардера Марка Цукерберга вызвали в Коростенский суд Житомирской области в качестве соответчика по делу о комментариях в соцсети.

Соответствующее ходатайство подал мэр города Овруч Иван Коруд, который уже два года судится с местным активистом, пишет "Житомир.info". Копию судебного постановления прислали Цукербергу в США.

"В подготовительном судебном заседании истец заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве соответчика владельца сайта Facebook", - говорится в постановлении.

В 2019 году основатель районной партийной организации "Свобода" Алексей Кравчук оставил ряд комментариев в Facebook, в которых обвинил Коруда во взяточничестве. 25 июля того же года мэр обратился в суд с иском, в котором потребовал признать недостоверной и унижающей честь и достоинство информацию, что распространил активист. Корунд хочет, чтобы ответчик удалил свой комментарий и опроверг его. Также он просит возместить ему моральный ущерб в сумме 1 грн и оплатить судебные расходы.

Цукерберга признали соответчиком по этому делу и хотят привлечь к судебному разбирательству. Заседание состоится 2 декабря. Неявка предусматривает административную ответственность.

Фото: zhitomir.info

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На директора Facebook Цукерберга и его жену Присциллу Чан подали в суд два бывших работника. Их обвиняют в дискриминации, сексуальных посягательствах и невыплате зарплаты.