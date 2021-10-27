Сотрудники Цукерберга подают на него в суд за расизм и гомофобию

Два личных работника Цукерберга выдвинули против него обвинения. Фото: Reuters

На директора компании Facebook Марка Цукерберга и его жену Присциллу Чан подали в суд два бывших работника.

Их обвиняют в дискриминации, сексуальных посягательствах и невыплате зарплаты, сообщает Bussiness Insider.

Миа Кинг и неназванный мужчина обратились в Верховный суд округа Сан-Франциско в прошлом месяце.

Кинг с мая 2018 по февраль 2019 года работала в компании Limitless Specialty Services LLC, занимающейся безопасностью Цукерберга. Она – чернокожая представительница ЛГБТ. Коллеги называли ее "гетто", "с*кой" и "п*здой" и комментировали ее грудь. Женщину заставляли работать сверхурочно и не оплачивали сверхурочные.

Анонимный мужчина называет себя открытым геем. С января 2017 года по март 2019 года он работал у Цукерберга завхозом. Мужчину заставляли работать более 40 ч. в неделю и более 8 ч. в сутки. Однажды он работал 17 ч. без должной оплаты.

Мужчина болен эпилепсией. Такая работа усугубила его состояние. Аноним говорит, что он подвергался сексуальным посягательствам и оскорблениям на почве сексуальной ориентации.

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Официальный представитель семьи Чан-Цукерберг Бен Лаболт заявил, что многонедельные расследования не смогли подтвердить обвинения.

"Любая жалоба в наш отдел кадров серьезно изучается, расследуется и рассматривается", - заверил он.

Соцсеть Facebook изменит свое название. СМИ сообщает, что владелец компании Марк Цукерберг сделает объявление о ребрендинге на ежегодной конференции Connect 28 октября.