Малюська объяснил, почему не блокируют "Интер"

Для блокировки СМИ оно должно быть связано с терроризмом. Фото: pexels.com

Власти не планируют вводить санкции против телеканала "Интер", даже если США добьются экстрадиции владельца телехолдинга Inter Media Group Дмитрия Фирташа по коррупционному делу.

"Я не жду этого. Мы не имеем возможностей блокировать или вводить санкции против телеканалов в случае обвинения владельца в коррупции", - сказал во время конференции министр юстиции Украины Денис Малюська, передает Укринформ.

Единственная возможность внедрить санкции против СМИ - связь с террористической деятельностью. Малюська заметил, что у него лично нет информации о том, что Фирташ поддерживает российскую агрессию.

"Поэтому я не жду этого в ближайшем будущем", - сказал министр юстиции.

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Введение санкций против каналов Тараса Козака полностью соответствует украинскому законодательству, сказал министр.

"Более 60 граждан Украины оказались под санкциями за последние 5 лет", - отметил он.

У телеканалов "Интер" и "Наш" прошли протесты против их деятельности. Здания телеканалов взяли под усиленную охрану полиции. По словам организаторов протеста, каналы надо закрыть "в рамках борьбы с информационной агрессией России".