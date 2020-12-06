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воскресенье, 06 декабря 2020 23:47

Людмила Подолян выполняет редкие украинские песни на своем YouTube-канале

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Людмила Подолян выполняет редкие украинские песни на своем YouTube-канале
Людмила Подолян записывает редкие украинские песни, которые запомнила с детства. Фото предоставлено Людмилой Подолян

"У меня поющая семья. У мамы был роскошный бархатный тембр голоса. Хорошо пели бабушка, мамина сестры и брат. Ранее любой праздник сопровождалось песнями и я на них росла. А уже с первого класса начала выступать с сольными номерами на школьной сцене ", - рассказала Людмила Подолян из райцентра Гайсин Винницкой области корреспонденту Gazeta.ua.

2013 женщина создала собственный YouTube канал. Записывает преимущественно редкие украинские песни, которые запомнила с детства.

"Хочу воспроизводить то, что забывается. Но на моем канале все песни исполнены на бытовом уровне, без репетиций. Также концертные номера, где я участвовала, и видео, на которых выступают мои дети и внуки ".

Людмила Николаевна имеет более 3 тысячи подписчиков и 718 видеозаписей. Общее количество просмотров составляет более миллиона.

"Я не имею музыкального образования. Получила специальность электрика в Винницком политехническом техникуме. Работала на РЭСе, но всегда продолжала петь. Была участницей хора, действующего при районном доме культуры, выступала на сценах нашего города, Винницы и столицы. Сейчас пою в церковном хоре при храме Святого великомученика и целителя Пантелеймона Православной церкви Украины ", - добавила Людмила Подолян.

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Автор: Ирина МАМРЫГА
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