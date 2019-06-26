Люди ждут последней капли: почему еще рано для нового Майдана

Политолог Михаил Басараб: Реваншисты используют судей, которые остались не люстроваными Фото: Gazeta.ua

Через незаконченную судебную систему Украина может потерять все достижения постмайданного периода.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Михаил Басараб.

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.

"Реваншисты используют судей, которые остались не люстрироваными. Теперь решением одного судьи можно с легкостью отменить большие достижения последних 5 лет. Такая судьба может постигнуть закон о языке, создание антикоррупционного суда. Это станет возможным, потому что реваншисты так и не понесли наказания. На это была политическая воля Петра Порошенко. После Революции достоинства должен был установить справедливость, зато сотрудничал с представителями реваншиских сил. Возможно, рассчитывал, что они изменились, или переобулись окончательно. Что используют свой преступный талант в его пользу. Но они только переждали и сейчас действуют по велению собственной воли. Нарастили свои силы, многие из них обогатился. Победу Зеленского восприняли как сигнал к началу реванша. И в качестве кувалды, взяли в руки нереформированные суды", - говорит Басараб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оставят ли названия проспектам Бандеры и Шухевича

"2011-го многие говорили, что новый Майдан невозможен. Что донецкие пришли на многие годы. Утвердятся, построят здесь авторитаризм, а люди будут терпеть. В качестве примера приводили языковой площадь и еще более скромные попытки восстановить справедливость. Это поощряло режим Януковича к еще большему произволу. Мол общество не способно на протест. Но это впечатление оказалось ошибочным. Так будет и сейчас. Зеленский чуть больше месяца, как стал президентом, Портнов только недавно вернулся в Украину. Происходит эффект накопления - люди еще присматриваются. Ждут последнюю каплю ", - считает политолог.

Пакет законов об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов приняла Верховная Рада 9 апреля 2015-го. Документы запрещали советскую символику, осуждали режимы, открывали архивы советских спецслужб и признали борцами за независимость Украины Украинской повстанческой армии.