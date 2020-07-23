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четверг, 23 июля 2020 04:44

Ляшко сообщил, когда появится вакцина от коронавируса

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Ляшко сообщил, когда появится вакцина от коронавируса
Ляшко рассказал о вакцине от коронавируса. Фото: РБК

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прогнозирует, что вакцина от коронавируса появится весной.

"С коронавирусом мы справимся. Сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические мероприятия, в дальнейшем это будут или препараты для лечения или вакцина, поскольку разработки вакцины ведутся. Семь вакцин переходят в третью клиническую стадию. Я думаю, весной у нас будут вакцины и мы тогда будем справляться с вирусом более эффективно ", - отметил Ляшко в эфире Украинского радио.

Сегодня в Украине можно делать ИФА-тестирование на коронавирус.

"В 282 лабораториях на территории Украины проводят это тестирование. Для нас массовое тестирование понимается несколько иначе. Если мы посмотрим закон, который был принят народными депутатами, то он предусматривает тестирование определенным определенным группам. И эти группы мы покроем бесплатным тестированием за счет государства. Сейчас мы делаем около 14 000 тестов в день, но с тем количеством оборудования, которое приходит в лабораторию, в сентябре возможности возрастут вдвое. Главное сейчас подтянуть и людей. мы привлекаем лаборантов из других центральных органов исполнительной власти ", - пояснил санврач.

Сейчас для дополнительной закупки тест-систем остается около 110 млн гривен. Их будут распределять по регионам.

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Ранее посчитали, что стоимость вакцины будет составлять 2,5 евро (80 грн).

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