Ляшко преломил ситуацию по языковому закону - эксперт

Ситуацию по языковому закону сломал Олег Ляшко. Фото: Styler

Если бы не принципиальная позиция лидера Радикальной партии Олега Ляшко, закон об украинском языке сегодня не был бы принят Верховной Радой за основу.

Такое мнение в комментарии изданию Информатор выразил политический эксперт Марьян Ощановский.

"Как мы видели, языковой законопроект был проголосован не с первого раза. Его несколько раз проваливали депутаты Блока Петра Порошенко - той самой фракции, фактический руководитель которой рассказывает, как защищает украинский язык. На практике оказалось, что часть президентской фракции не слишком интересует развитие украинского языка", - сказал эксперт.

По его мнению, ситуацию по языковому закону переломил Олег Ляшко.

"Если бы не настойчивость главы Радикальной партии продолжить рассмотрение законопроекта и его сокрушительная критика в адрес Порошенко относительно двойных стандартов, думаю, депутаты так и разошлись бы, не проголосовав за языковой закон. Ляшко в данной ситуации показал себя, как идейный защитник украинского языка", - отметил он.

Как известно, сегодня ВРУ приняла проект закона №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Среди авторов законопроекта значатся народные депутаты Николай Княжицкий ("Народный фронт"), Ирина Подоляк ("Самопомощь"), Мария Матиос (внефракционная), Андрей Лозовой (РПЛ).

Во время рассмотрения проекта закона об украинском языке Олег Ляшко обвинил Петра Порошенко в том, что президент "любит" украинский язык на бордах, тогда как его фракция проваливает принятие документа.

"Президент Порошенко развесил по всей стране борды: "Вера", "Язык", "Армия". Но для него эти вопросы - предвыборная спекуляция и технологии, чем он всю жизнь занимается. И сегодняшнее голосование в парламенте, когда президентская фракция не поддерживает закон об украинском языке - тому подтверждение", - подчеркнул Ляшко.

Политик отметил, что не даст никому обманывать украинцев.

"Порошенко с бордов пытается обмануть народ, он так любит украинский язык. Петр, любишь украинский язык – так дай команду своей фракции голосовать за закон. Любишь украинский язык - так говори им в семье и окружении. В противном случае, это фарисейство! Обмануть народ не выйдет, потому что мы раскроем людям глаза на правду. Мы - голос народа в парламенте", - отметил лидер РПЛ.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот сделал Украину более европейской.