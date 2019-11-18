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понедельник, 18 ноября 2019 13:09

Ляшко обвинил Геруса в госизмене. Требует от ГПУ возбудить дело

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Ляшко обвинил Геруса в госизмене. Требует от ГПУ возбудить дело

Против главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса должно быть возбуждено уголовное дело за предательство национальных интересов и злоупотребления властью. Об этом написал экс-депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

"Я требую от ГПУ, СБУ, НАБУ возбудить против российского "слуги" Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью", – написал Ляшко.

Он напомнил, что против него Генпрокуратура возбудила уголовное дело за драку с Андреем Герусом, действия которого наносят ущерб интересам государства и уничтожают отечественную энергетику. По мнению депутата, именно деятельность председателя энергетического комитета ВР должна заинтересовать силовиков.

"Генпрокурор Рябошапка по команде Зеленского фальсифицирует против меня уголовное дело за то, что Радикальная партия борется против российской энергетической агрессии. Приведенный "слугой" Герусом российский троянский конь уже нанес и продолжает наносить огромный ущерб национальным интересам Украины – останавливается наше производство, украинские энергетики и шахтеры теряют работу и вынуждены эмигрировать за границу, за выведенные из Украины деньги финансируется бюджет страны-агрессора. Такая политика власти делает Украину очень слабой и полностью зависимой от России", – написал Ляшко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сутки.

Ранее руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук признал, что из-за роста импорта электроэнергии из РФ пришлось ограничивать производство электроэнергии на украинских станциях. А президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российской поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

Obozrevatel
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