Лукашенко за это ответит - США требуют немедленно освободить политзаключенных Беларуси

США и ЕС могут привлечь к ответственности Лукашенко. Фото: REUTERS

США требуют освободить политзаключенных в Беларуси. Также вместе с партнерами хотят притянуты к ответственности самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Белый дом.

Салливан осудил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и задержания белорусского журналиста Романа Протасевича. Советник добавил, что Соединенные Штаты Америки требуют его немедленного освобождения, как и других политзаключенных в Беларуси.

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"США поддерживают требования белорусского народа относительно демократии, прав человека и основных свобод. Необходимо проведение свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ для урегулирования нынешнего кризиса", - сказал советник.

Генеральная прокуратура Литвы проводит досудебное расследование по факту захвата лайнера авиакомпании Ryanair и запрещенным международным правом обращение с пассажирами.

Уголовное дело возбудили через принудительную посадку пассажирского самолета, следовавшего рейсом Афины - Вильнюс. Считают ее сделали по указанию Александра Лукашенко, чтобы задержать белорусского жирналиста Романа Протасевича, который самолетом возвращался из отпуска. Ему грозит смертная казнь.