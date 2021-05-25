Лукашенко за это ответит - США требуют немедленно освободить политзаключенных Беларуси

США требуют освободить политзаключенных в Беларуси. Также вместе с партнерами хотят притянуты к ответственности самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Об этом заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Белый дом.
Салливан осудил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и задержания белорусского журналиста Романа Протасевича. Советник добавил, что Соединенные Штаты Америки требуют его немедленного освобождения, как и других политзаключенных в Беларуси.
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"США поддерживают требования белорусского народа относительно демократии, прав человека и основных свобод. Необходимо проведение свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ для урегулирования нынешнего кризиса", - сказал советник.
Генеральная прокуратура Литвы проводит досудебное расследование по факту захвата лайнера авиакомпании Ryanair и запрещенным международным правом обращение с пассажирами.
Уголовное дело возбудили через принудительную посадку пассажирского самолета, следовавшего рейсом Афины - Вильнюс. Считают ее сделали по указанию Александра Лукашенко, чтобы задержать белорусского жирналиста Романа Протасевича, который самолетом возвращался из отпуска. Ему грозит смертная казнь.
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