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вторник, 25 мая 2021 05:09

Евросоюз приостановил выделение 3 млрд евро помощи Беларуси

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Евросоюз приостановил выделение 3 млрд евро помощи Беларуси
Евросоюз заморозил помощь Беларуси. Фото: Reuters

Европейская комиссия приняла решение заморозить 3 млрд евро инвестиционной помощи для Беларуси.

Помощь будет заморожена, пока Беларусь не станет демократической, со ссылкой на главу Еврокомиссии заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Пакет инвестиционной помощи должен быть представлен на рассмотрение министров иностранных дел ЕС уже в июне.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия намерена сфокусироваться на принудительной посадке самолета Ryanair властями Беларуси.

ЕС обсудит вопрос введения дополнительных санкций против Беларуси по трем направлениям. В частности:

отдельных лиц, причастных к этому захвата самолета;

предприятий, финансирующих режим Лукашенко;

авиационный сектор.

"Мы будем продолжать давление на режим до тех пор, пока он не будет уважать свободу мнений и СМИ. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

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Лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты самолетов из стран Евросоюза над Беларусью и прекратить авиасообщение белорусских авиакомпаний с территории ЕС.

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25
мая

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