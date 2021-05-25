Евросоюз приостановил выделение 3 млрд евро помощи Беларуси

Европейская комиссия приняла решение заморозить 3 млрд евро инвестиционной помощи для Беларуси.
Помощь будет заморожена, пока Беларусь не станет демократической, со ссылкой на главу Еврокомиссии заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
Пакет инвестиционной помощи должен быть представлен на рассмотрение министров иностранных дел ЕС уже в июне.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия намерена сфокусироваться на принудительной посадке самолета Ryanair властями Беларуси.
ЕС обсудит вопрос введения дополнительных санкций против Беларуси по трем направлениям. В частности:
отдельных лиц, причастных к этому захвата самолета;
предприятий, финансирующих режим Лукашенко;
авиационный сектор.
"Мы будем продолжать давление на режим до тех пор, пока он не будет уважать свободу мнений и СМИ. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден", - написала фон дер Ляйен в Twitter.
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Лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты самолетов из стран Евросоюза над Беларусью и прекратить авиасообщение белорусских авиакомпаний с территории ЕС.
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