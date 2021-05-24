Страны ЕС возбудили уголовное дело против режима Лукашенко за угон самолета

В Литве и Польше возбудили уголовные дела за принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair. Фото: Reuters

Генеральная прокуратура Литвы проводит досудебное расследование по факту захвата лайнера авиакомпании Ryanair и запрещенным международным правом обращение с пассажирами.

Об этом сообщило издание DW.

Уголовное дело возбудили из-за принудительной посадки пассажирского самолета, летевшего рейсом Афины - Вильнюс.

"Началось досудебное расследование по факту захвата самолета и обращение с людьми, запрещенного международным правом", - сообщила начальница отдела коммуникаций Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

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По словам заместителя генерального комиссара полиции Литвы Арунаса Арлаускаса, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о захвате воздушного судна. Собираются опросить членов экипажа и некоторых свидетелей, в том числе и пассажиров.

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зьобро распорядился начать уголовное производство по факту принудительной посадки лайнера. По словам генпрокурора, действия режима белорусского диктатора Александра Лукашенко, целью которых было похищение соучредителя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, будут расследовать как "использование обмана и угроз для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров".

Европейский Союз планирует ввести санкции против администрации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске с помощью истребителя и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича.