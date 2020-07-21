Луцкий террорист заявил о раненом заложнике

Кривош возмущен невыполнением его требований. Фото: volynpost.com

Террорист Максим Кривош, который 21 июлю захватил пассажиров в Луцке, заявил о раненом заложника.

Мужчина возмущен тем, что его требования не выполняют. Об этом он сообщил в беседе с журналистами канала НТА.

"Заложники в плохом состоянии. Один человек ранен. Одна беременная, один ребенок", - сказал он.

Жительница Луцка, которая сейчас находится в автобусе с террористом, связалась с журналистами. Она сообщила, что им дали полчаса времени, чтобы власть выполнила требования преступника. Женщина попросила, чтобы СМИ требовали видеообращение от президента Владимира Зеленского.