Лоукост Wizz Air сегодня предлагает большие скидки

Сегодня можно купить билеты на авиарейсы сообщением Украина-Польша со скидкой 20%. Фото: Факти - ICTV

Авиакомпания "Wizz Air" объявила о скидках на рейсы из/в Польшу. Сэкономить на перелете 20% можно только сегодня, 19 июля, до 23 часов по киевскому времени.

При бронировании существует ограничение на дату акционного перелета - не позднее 30 сентября, сообщил "УНИАН".

Чтобы воспользоваться предложением, бронировать билеты надо только на официальном сайте "Wizz Air" или в мобильном приложении лоукостера.

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Сейчас "Wizz Air" предлагает такие сообщения: из киевского аэропорта "Жуляны" - в Варшаву, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Люблин и Познань. Из Харькова - в Катовице. А из львовского аэропорта - в города Вроцлав, Гданьск и Катовице.

В июне лоукостер Wizz Air изменил правила перевозки ручной клади. Отныне, чтобы пронести в салон такие вещи, надо купить дополнительную услугу Wizz Priority. В противном случае ручную кладь отправят в багажное отделение.