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понедельник, 16 июля 2018 19:28

Лидера титушок Крысина оставили под стражей

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Лидера титушок Крысина оставили под стражей
Следующее заседание по этому делу запланировано на 20 июля. Фото: "24 Канал"

Вожаку титушек Юрию Крысину Дарницкий районный суд Киева продлил срок содержания под стражей до 13 сентября.

На заседании продолжали зачитывать обвинительный акт. Суд решил остановиться на 54 странице из 62 для того, чтобы принять решение о продлении меры пресечения, передает "Радио свобода".

Обвинение требовало продлить задержание. Адвокат Татьяна Гнатюк сказала, что прокуроры перечислили решение, но не привели доказательства.

Крысина допустили к заседанию через видеосвязь. Он агрессивно реагировал на прокурора Алексея Донского.

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Сергею Чемесу, еще одному из фигурантов этого дела, продлили арест до 13 вевресня. Обвинение называет его одним из титушек, который допрашивал похищенных активистов.

Следующее заседание по этому делу запланировано на 20 июля.

Соучастника убийства журналиста Вячеслава Еремея Юрия Крысина приговорили к 5 годам заключения. "Прокуратура просила 6, я просила 7, максимальная это по статье санкция, но суд отменил приговор и дал 5 реальных лет", сообщила адвокат матери журналиста Виктория Дейнека.

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