Лидер "Бумбокса" и Сенцов поехали на Донбасс

Солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и режиссер Олег Сенцов посетили Донбасс. В частности, побывали в селе Широкино Мариупольского района Донецкой области.
Фотографии поездки Сенцов распространил в Facebook.
"Спасибо замечательным людям за фронтовое путешествие и содержательные встречи", - написал режиссер.
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Поблагодарил украинских воина и фронтмен группы.
"Спасибо друзья, что вы у нас есть. Горжусь новыми знакомствами очень. Возвращайтесь с победой живыми и здоровыми", - написал Хлывнюк.
За прошедшие сутки, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня оккупантами РФ..
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