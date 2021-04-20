Лидер "Бумбокса" пришел на суд к Антоненко

Фото из-под суда Хлывнюк опубликовал во вторник.

Вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк опубликовал фото возле Шевченковского районного суда города Киева, где сегодня рассматривают дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Следствие обвиняет в причастности к убийству музыканта и ветерана российско-украинский войны Андрея Антоненко.

"Антоненко..." - написал Хлывнюк в Facebook.

Музыкант 493 дня находится в следственном изоляторе.

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Адвокаты Антоненко ходатайствовали о том, чтобы его выпустили из стеклянного бокса, сообщает "5 канал". Прокурор выступил против. Судьи его поддержали.

В суде просматривали видео с обысков в квартире Антоненко.

Прокурор комментировал видео, говорил о головных уборах и футболках с принтами, которые нашли при обыске. Видит в этом связь с видео, которое исследовали ранее во время судебных заседаний.

Сторона защиты просила суд спросить прокурора: каким образом изъятая одежда доказывает виновность Антоненко, ведь экспертизу не проводили. Судьи отказали.

31 марта Киевский апелляционный суд оставил Андрея Антоненко под стражей до 21 мая. Музыканта арестовали 14 декабря 2019 года, на вторые сутки после брифинга президента Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова, где называли подозреваемых в убийстве Шеремета.