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среда, 31 марта 2021 14:21

Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей до мая

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Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей до мая
Антоненко оставили под стражей до 21 мая 2021 Фото: Facebook

Киевский апелляционный суд отказал защите подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрея Антоненко (Риффмастера). Его оставили под стражей до 21 мая 2021 года.

Такое решение вынесли в среду, 31 марта во время рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты на решение Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта о продлении обвиняемому срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Во время заседания Антоненко все время находился за стеклом. Адвокаты просили позволить подзащитному сидеть рядом с ними, однако прокурор выступил против, заявив, что мол, Европейский суд по правам человека рассматривает как нарушение прав обвиняемого, только если он находится в железной клетке.

20 июля 2016, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет. 12 декабря, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугар. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. Трех подозреваемых в тот же день задержали. На следующий день Печерский районный суд в Киеве выбрал меры предосторожности. Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца без права на залог. Дугар отправили под круглосуточный домашний арест. Сейчас за решеткой остается только Андрей.

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Дата
31
марта

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