Лицензию первого украинского лоукостера SkyUp аннулировал суд

Лицензию авиакомпании SkyUp аннулировал суд Фото: Аэропорт Харьков

Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines из-за иска недовольной пассажирки.

Соответствующее постановление опубликовали в Едином госреестре судебных решений 24 мая, сообщает avianews.

"Истец отказался от услуг по перевозке воздушным транспортом. Деятельность ответчика нарушают ее права на качественные и обслуживание и безопасность услуг, а потому должны быть прекращены. Необходимо обязать ответчика воздержаться от совершения действий, которые нарушают условия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозки пассажиров воздушным транспортом ", - говорится в документе.

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Выполнять решения авиакомпания должна с момента его принятия. Подача апелляционной жалобы не приостанавливает его исполнения. Однако суд отказался полностью запретить деятельность компании.

"Суд данной инстанции не имел права выносить решение о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок является Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины", - пояснили в авиакомпании.

По словам SkyUp, они работают в обычном режиме.

6 июня Государственная авиационная служба провела комплексную инспекционную проверку авиакомпании Yanair. По ряду замечаний приняли решение о приостановлении лицензии.