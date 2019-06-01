В Украине будет работать крупнейший в Европе автобусный лоукост

Автобусный лоукост FlixBus заходит в Украину. Фото: Proms

В Украине начинает работу крупнейший в Европе автобусный лоукост FlixBus.

11 июня представители FlixBus проведут в Киеве свою первую в Украине пресс-конференцию. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

На ней гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман расскажет о планах развития FlixBus на украинском рынке, о бизнес-модели компании и сотрудничестве с местными автобусными компаниями, а также о новом стандарте междугородных автобусов для Украины.

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Сейчас маршруты автобусов компании FlixBus проложены через более чем 2000 населенных пунктов в 29 странах. Ежедневно выполняется около 350 тыс. рейсов.

Австрийский лоукостер Laudamotion осуществлять рейсы из Украины в Германию. С ноября авиаперевозчик будет летать из Киева в Штутгарт.