Госавиаслужба запретила выполнять полеты украинскому лоукостеру

Госавиаслужба предупредила клиентов YanAir Airlines, что в ходе проверки выявила ряд нарушений, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов.
Сертификат авиакомпании приостановлено до устранения недостатков, сообщает Государственная авиационная служба в Facebook.
По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании комиссия выявила ряд замечаний, часть из которых критические и могут негативно повлиять на безопасность полетов.
В результате комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании YANAIR с 07.06.2019. Сертификат восстановят после устранения компанией недостатков и новой проверки.
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В июне 2018 самолет Boeing737 YanAir рейса Одесса-Барселона после вылета экстренно вернулся в одесский аэропорт.
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