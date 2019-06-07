Госавиаслужба запретила выполнять полеты украинскому лоукостеру

Лоуостеру YanAir запретили летать. Фото: Корреспондент

Госавиаслужба предупредила клиентов YanAir Airlines, что в ходе проверки выявила ряд нарушений, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов.

Сертификат авиакомпании приостановлено до устранения недостатков, сообщает Государственная авиационная служба в Facebook.

По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании комиссия выявила ряд замечаний, часть из которых критические и могут негативно повлиять на безопасность полетов.

В результате комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании YANAIR с 07.06.2019. Сертификат восстановят после устранения компанией недостатков и новой проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ryanair и Wizz Air распродают билеты по невероятным ценам

В июне 2018 самолет Boeing737 YanAir рейса Одесса-Барселона после вылета экстренно вернулся в одесский аэропорт.