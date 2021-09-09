Лето продолжается: 10 сентября в Украине потеплеет

В пятницу, 10 сентября, в Украине повысится температура воздуха. В большинстве областей ожидается +23°С...+25°С, на юго-востоке - до +27°С.
Ясная и безоблачна погода сохранится в Сумской и Черниговской областях, а также в некоторых центральных и восточных. Без осадков, сообщает Погода УНИАН.
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В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +11°С, днем 24°С.
Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью 10°С, днем + 23°С.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°С, днем + 25°С.
В Ровно в пятницу ожидается переменная облачность, ночью 9°С, днем 25°С.
В Тернополе ночью будет + 9°С, днем 22°С, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет ясно, ночью 10°С, днем + 23°С.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью + 8°С, днем 24°С.
В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью + 8°С, днем 23°С.
В Виннице завтра будет +10°С ... + 23°С, переменная облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью 11°С, днем 24°С, переменная облачность.
В Черкассах завтра будет ясно, ночью 11°С, днем 26°С.
В Кропивницком температура ночью будет + 10°С, днем + 26°С, переменная облачность.
В Полтаве завтра ясно и безоблачно, температура воздуха 12°С...+26°С.
В Одессе 10 сентября - небольшая облачность, температура ночью 10°С, днем + 24°С.
В Херсоне в пятницу ночью 13°С, днем + 27°С, переменная облачность.
В Николаеве будет ясно, ночью +13°С, днем 27°С.
В Запорожье завтра температура ночью 13°С, днем +26°С, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +11°С ...+25°С, ясно и безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью 12°С, днем +25°С.
В Днепре температура ночью будет +11°С, днем 27°С, ясно и безоблачно.
В Симферополе в пятницу будет ясно, +11°С...+21°С.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью + 9°С, днем 26°С.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью 10°С, днем +27°С.
С 10 сентября в всех регионах Украины начнет теплеть. Дневная температура повысится до +26°C. Ночью может доходить до 14°C, по прогнозу Укргидрометцентра. Это тепло продержится как минимум до конца следующей недели.
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