Лето продолжается: 10 сентября в Украине потеплеет

Температура воздуха поднимется до +27°С. Фото: pixabay.com

В пятницу, 10 сентября, в Украине повысится температура воздуха. В большинстве областей ожидается +23°С...+25°С, на юго-востоке - до +27°С.

Ясная и безоблачна погода сохранится в Сумской и Черниговской областях, а также в некоторых центральных и восточных. Без осадков, сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +11°С, днем ​​24°С.

Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью 10°С, днем ​​+ 23°С.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°С, днем ​​+ 25°С.

В Ровно в пятницу ожидается переменная облачность, ночью 9°С, днем ​​25°С.

В Тернополе ночью будет + 9°С, днем ​​22°С, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет ясно, ночью 10°С, днем ​​+ 23°С.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью + 8°С, днем ​​24°С.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью + 8°С, днем ​​23°С.

В Виннице завтра будет +10°С ... + 23°С, переменная облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью 11°С, днем ​​24°С, переменная облачность.

В Черкассах завтра будет ясно, ночью 11°С, днем ​​26°С.

В Кропивницком температура ночью будет + 10°С, днем ​​+ 26°С, переменная облачность.

В Полтаве завтра ясно и безоблачно, температура воздуха 12°С...+26°С.

В Одессе 10 сентября - небольшая облачность, температура ночью 10°С, днем ​​+ 24°С.

В Херсоне в пятницу ночью 13°С, днем ​​+ 27°С, переменная облачность.

В Николаеве будет ясно, ночью +13°С, днем ​​27°С.

В Запорожье завтра температура ночью 13°С, днем ​​+26°С, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +11°С ...+25°С, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью 12°С, днем ​​+25°С.

В Днепре температура ночью будет +11°С, днем ​​27°С, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +11°С...+21°С.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью + 9°С, днем ​​26°С.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью 10°С, днем ​​+27°С.

С 10 сентября в всех регионах Украины начнет теплеть. Дневная температура повысится до +26°C. Ночью может доходить до 14°C, по прогнозу Укргидрометцентра. Это тепло продержится как минимум до конца следующей недели.