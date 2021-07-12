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понедельник, 12 июля 2021 16:07

Летний звездопад Персеиды: где и когда лучше смотреть
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Самый зрелищный летний звездопад, который ежегодно появляется со стороны созвездия Персея, достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа. За час можно будет увидеть около 60 вспышек.

Наибольшая активность метеорных потоков Персеиды выпадает на 8-16 августа, а любоваться "падающими звездами" можно будет до 24 августа. При безоблачной погоде наблюдать за звездопадом можно невооруженным глазом. Лучшее время для этого - с 23:00 до рассвета на открытой местности. Рекомендуют поехать как можно дальше от городских огней, найти удобное место и подождать, пока глаза привыкнут к темноте. После полуночи поток, как правило, становится более интенсивным и достигает своего пика к 04:30.

Радиант метеорного потока расположен в созвездии Персея, чем объясняют название Персеид. Искать созвездие нужно ближе к северу - чуть ниже и левее созвездия Кассиопеи. Вместе с Персеидами в атмосферу Земли могут попадать и Каприкорниды. Различить эти звездопады несложно: Персеиды обычно белые, а не оранжевые или желтые.

Как найти Персеиды
Фото: Укрфото
Планета проходит сквозь шлейф пылевых частиц, которые выпустила комета Свифта-Туттля
Звездопад можно наблюдать из любой точки Земли
Метеорный поток еще называют звездным дождем
Метеорный поток Персеиды происходит ежегодно

Персеиды образуются, когда Земля, вращаясь вокруг Солнца, ежегодно проходит сквозь шлейф пылевых частиц, что выпустила комета Свифта-Туттля. Мельчайшие из них сгорают в атмосфере Земли, что выглядит как настоящий "звездный дождь", хотя на самом деле это лишь падающая пыль. Средняя скорость движения таких частиц достигает 210 тыс. км/ч.

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Геминиды - это метеорный поток, когда в небе вспыхивает до 120 звезд. Они падают с невероятной скоростью. Этот звездный дождь отличается от Персеид яркими красками. Большинство звезд желтого, красного, зеленого и голубого цвета. Луна их при этом не затмевает. Метеорные потоки Геминиды появляются, когда в декабре Земля пересекает орбитальную траекторию астероида 3200 Фаэтон, пробиваясь через пыль от его обломков. Кусочки космического камня могут быть размером с песчинки, но те сгорают в атмосфере и образуют яркие вспышки света.

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Дата
12
июля

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