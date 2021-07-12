Летний звездопад Персеиды: где и когда лучше смотреть

Самый зрелищный летний звездопад, который ежегодно появляется со стороны созвездия Персея, достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа. За час можно будет увидеть около 60 вспышек.

Наибольшая активность метеорных потоков Персеиды выпадает на 8-16 августа, а любоваться "падающими звездами" можно будет до 24 августа. При безоблачной погоде наблюдать за звездопадом можно невооруженным глазом. Лучшее время для этого - с 23:00 до рассвета на открытой местности. Рекомендуют поехать как можно дальше от городских огней, найти удобное место и подождать, пока глаза привыкнут к темноте. После полуночи поток, как правило, становится более интенсивным и достигает своего пика к 04:30.

Радиант метеорного потока расположен в созвездии Персея, чем объясняют название Персеид. Искать созвездие нужно ближе к северу - чуть ниже и левее созвездия Кассиопеи. Вместе с Персеидами в атмосферу Земли могут попадать и Каприкорниды. Различить эти звездопады несложно: Персеиды обычно белые, а не оранжевые или желтые.

Фото: Укрфото

Персеиды образуются, когда Земля, вращаясь вокруг Солнца, ежегодно проходит сквозь шлейф пылевых частиц, что выпустила комета Свифта-Туттля. Мельчайшие из них сгорают в атмосфере Земли, что выглядит как настоящий "звездный дождь", хотя на самом деле это лишь падающая пыль. Средняя скорость движения таких частиц достигает 210 тыс. км/ч.

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Геминиды - это метеорный поток, когда в небе вспыхивает до 120 звезд. Они падают с невероятной скоростью. Этот звездный дождь отличается от Персеид яркими красками. Большинство звезд желтого, красного, зеленого и голубого цвета. Луна их при этом не затмевает. Метеорные потоки Геминиды появляются, когда в декабре Земля пересекает орбитальную траекторию астероида 3200 Фаэтон, пробиваясь через пыль от его обломков. Кусочки космического камня могут быть размером с песчинки, но те сгорают в атмосфере и образуют яркие вспышки света.