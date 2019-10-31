Легендарные таксофоны уходят в вечность

Таксофоны устарели морально и физически. Фото: bigkiev.com.ua

"Укртелеком" прекратит обслуживать уличные таксофоны с 1 февраля 2020 года.

"Развитие различных каналов коммуникаций привел к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если, например, в 2017-ом ежемесячно было около 900 тысяч минут разговоров с помощью таксофонов, то уже 2019-ом - менее 380 тысяч минут. Учитывая доступность современных услуг, таксофония потеряла значимость", - говорится в сообщении.

По данным "Укртелекома", сеть насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит только около 2,5 минут разговоров.

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"Оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине. Это приводит к сложности с эксплуатацией. На протяжении годов услуга таксофонии является убыточной", - говорят в компании.

В последнее время в компанию обращаются различные организации, которые предлагают размещение таксофонов на коммерческой основе, с оплатой "Укртелекомом" арендной платы.

Кроме этого в "Укртелекоме" рассказали, что сейчас реализуют проект по развитию оптики и подключению к ней сел, чтобы тысячи их жителей могли пользоваться быстрым интернетом и телевидением.

Первый таксофон презентовали в 1890-м году на Всемирной выставке в Париже. В том же году в американском городе Хартфорде установили первый общественный таксофон. Плату за пользование нововведением собирал специальный контроллер. Внедрение таких аппаратов существенно осложнялось, потому что их постоянно воровали. Это привело к тому, что их стали приковывать цепью и нанимать специальных сторожей.