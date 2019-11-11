"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности

Украинский диссидент Николай Матусевич живет на 1900 грн в месяц. Фото: скриншот

Украинский диссидент Николай Матусевич - один из основателей Хельсинской группы, который в советские времена боролся за независимость Украины и отсидел в лагерях 12 лет, рассказал о жизни на 1900 грн в месяц.

Матусевич живет один в скромном доме, одевается в секонд-хенде, и вынужден ограничивать себя в еде. Об этом он рассказал в сюжете программы "Свобода слова" с Савиком Шустером.

"Я живу в этой бедности. Получаю 1800 гривен, а сейчас добавили и выходит около 1900 пенсия. Попробуй на это прожить. Хотя лес ворую, шучу, сучки собираю, сжигаю их", - рассказал Матусевич.

Диссидент считает, что представители нынешней власти не способны понять жизнь обычных украинцев, ведь никогда не были в их условиях.

"Все эти "квартальщики" не способны понять. Не может понять человек, что такое, когда нельзя разогнуть спину, если он город не пахал", - подчеркнул Матусевич.

Мужчина признался, что покупает контрабандные сигареты, ведь они в два раза дешевле. Также диссидент вынужден одеваться в секонд-хенде, и не покупает новой одежды. При этом Матусевич просит не делать из него мученика, ведь по его мнению, в таких условиях живет много украинцев.

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"Я не бедный, у меня крестник есть. То туфли подбросит, то еще что-то. Но я понимаю, что при желании, позволить бы себе такого не мог. Не делайте из меня мученика ... Просто я знаю, что тысячи людей так живут", - сказал он.

Матусевич также добавил, что за годы независимости не получил материальной помощи или хоть какото-то вознаграждения от власти.

Умер известный российский правозащитник Сергей Шаров-Делоне, который после начала российской агрессии поддерживал Украину. Шаровую-Делоне было 63 года.