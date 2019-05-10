Кузьме Скрябину установят новый памятник

В пригороде Киева установят памятник погибшему украинскому певцу Кузьме Скрябину.

Его откроют 17 августа на границе сел Святопетровское и Софиевская Борщаговка, пишет в Facebook депутат Киево-Святошинского районного совета Александр Тигов.

Как отмечается, скульптор Борис Данилюк несколько раз переделывал памятник.

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"Друзья, вы можете сделать сравнение и проводить определенные ассоциации между первой и настоящей скульптурой Кузьме Скрябину. Мы изменили выражение лица и переодели", - отметил Тигов.

Кузьма Скрябин (настоящее имя Андрей Кузьменко) погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015-го. Он находился за рулем внедорожника Toyota Sequoia во время столкновения с молоковозом ГАЗ-53. От полученных травм музыкант погиб на месте.

С тех пор в честь Андрея Кузьменко называют скверы, создают почтовые марки, о нем снимают фильмы и многое другое. Первый памятник уставили 23 августа 2016-го в Луцке.