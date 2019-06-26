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Курильщиков убивают смолы, а не никотин – US News

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Курильщиков убивают смолы, а не никотин – US News
Самый безопасный вариант для здоровья - полностью отказаться от курения. Фото: media mag

Трое из пяти курильщиков умирают от болезней, связанных с курением. Но главная причина – не в никотине, а в смолах, которые выделяются при сгорании. Об этом пишет US News.

"Первое, что нужно знать – большая часть вреда сигарет связана не с никотином, а с продуктами сгорания", - уверен доктор Нил Беновиц. Он является руководителем отдела клинической фармакологии в Калифорнийском университете в Сан-Франциско и изучает никотин уже более 40 лет.

Несмотря на токсичность в высоких дозах, никотин может иметь позитивный эффект, например, на память. Так, исследования показали, что использование никотиновой жевательной резинки позитивно улучшает кратковременную память.

Другие исследования указывают на то, что никотин уменьшает вероятность развития болезни Паркинсона, а также снижает стресс и беспокойство, стабилизирует настроение.

"В этом контексте никотин даже может использоваться как лекарство для некоторых категорий пациентов", - говорит Линн Козловски, профессор общественного здравоохранения и поведения в области здравоохранения в Университете в Буффало (США).

В то же время, как указывают в Центре по контролю и предотвращению болезней, никотин несет и серьезные риски – особенно для детей. Речь идет о возникновении зависимости, а также о вероятности отравления никотином.

"К тому же эффект на здоровье новой продукции, содержащей никотин, например, электронных сигарет, еще до конца не изучен. В частности, сохраняются риски использования никотиносодержащих продуктов во время беременности. Поскольку никотин вызывает повышение уровня адреналина в крови – сохраняются риски сердечных заболеваний", – напоминает доктор Беновиц.

Хотя эксперты и указывают, что некоторые никотиносодержащие препараты могут быть более безопасной альтернативой сигаретам, лучше всего – полностью отказаться от них или использовать те товары, где никотина содержится меньше.

"Если вы склонны к тому, чтобы использовать т.н. системы доставки никотина в организм, то лучше и безопаснее использовать товары, которые не предполагают сжигание табака. Но "более безопасный" не означает "полностью безопасный". Конечно самый безопасный вариант для здоровья – полностью отказаться от курения или альтернативных продуктов, содержащих никотин", – уверена профессор Линн Козловски.

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26
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