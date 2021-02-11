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Куда обращаться, если получаете газ низкого качества

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Куда обращаться, если получаете газ низкого качества
Доказать, что проблема в давлении будет очень трудно. Фото: pixabay.com

Украинцы активно жалуются на качество газа, средние значения теплоты сгорания при этом существенно превышают допустимую норму.

Если газ горит плохо – причина не в калорийности. Проблема может быть в действиях облгаза или ваших собственных, заявила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ сети "Опора" Татьяна Бойко, передает Obozrevatel.

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"Если облгазы снижают давление, а газ поступает ухудшенного качества, это уже приводит к некачественной услуге у потребителей. Большое количество проблем с качеством газа также связано с состоянием техники потребителя. Возможно, у вас грязная плита и достаточно почистить конфорку. Также важный вопрос – техническое обслуживание внутридомовых сетей и дымовентканалов. Этим должны заниматься облгазы, но за средства совладельцев дома. От этого также зависит, хорошо ли горит газ", - сказала она.

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Доказать, что проблема в давлении, будет трудно. Нужно обращаться к оператору ГТС и проверять в независимой лаборатории. Но об этой проверке все равно заранее будет знать облгаз. Если он захочет, то в нужный момент добавит давление, и недостатков не обнаружат. Проверка не дешевая, а если проблем не найдут, оплатить расходы придется из собственного кармана.

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Показатели качества газа во многих областях страны в январе 2021-го ухудшились по сравнению со средними показателями 2020-го. Калорийность газа существенно снизилась в Черновицкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях. В то же время средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подается потребителям в Украине, составляет более 8,2 тыс. ккал/м³ при минимальной норме 7,6 тыс. ккал/м³. По мнению экспертов, теплота сгорания снизилась из-за недостатков технологии усушки газа. Поэтому в трубы в некоторых регионах начал поступать газ с большим количеством конденсата.

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