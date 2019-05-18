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суббота, 18 мая 2019 16:05

"Кто заказал Катю Гандзюк": в Украине и мире проходят масштабные акции
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Активисты требуют найти и наказать виновных в убийстве Гандзюк. Фото: 24 Канал
Активисты требуют найти и наказать виновных в убийстве Гандзюк. Фото: 24 Канал
Активисты требуют найти и наказать виновных в убийстве Гандзюк. Фото: 24 Канал
Активисты требуют найти и наказать виновных в убийстве Гандзюк. Фото: 24 Канал
Активисты требуют найти и наказать виновных в убийстве Гандзюк. Фото: 24 Канал

В 40 городах Украины и 10 мировых столицах проходят акции "Кто заказал Катю Гандзюк?".

В Киеве активисты собрались у адиминистраци президента Украины, они требовали найти и наказать виновных в убийстве Гандзюк. Об этом сообщает 24 Канал.

На акции в Киеве выступил отец убитой активистки.

"И тогда, и сейчас мы выходим на защиту своего достоинства и права на безопасную жизнь в собственной стране. Мы требуем ответа: кто убил Катю, кто заказал нападения на активистов, кто устроил нам террор? Мы требуем наказания. Мы напоминаем обществу и новой власти , что большинство нападений на активистов до сих пор не раскрыты; заказчики - безнаказанные. Так не может быть в Украине нашей мечты ", - отметили организаторы акции.

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В Харькове активисты собрались на площади Свободы. Пришли люди из 10 общественных организаций. Участие приняли харьковские активисты, на которых ранее совершались нападения: Евгений Лисичкин и Дмитрий Булах - представители Харьковского антикоррупционного центра. Участники акции призвали прозрачно расследовать дела о нападениях на активистов.

Аналогичные акции также проводят в Одессе, Запорожье, Ивано-Франковске, Львове, Харькове, Херсоне, Черкассах, Чернигове. Всего к акции присоединились около 40 украинских городов и 10 европейских столицы, среди них Лондон, Берлин, Прага, Брюссель, Варшава, Париж и другие.

Екатерина Гандзюк была советницей городского головы Херсона, выполняла обязанности управляющей делами исполкома. 31 июля в прошлом году на нее напали возле ее дома. Неизвестный вылил на женщину литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% тела - головы, лица, левой руки и ноги, передней части грудной клетки, левого глаза. Перенесла 14 операций. После трех месяцев лечения умерла.

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