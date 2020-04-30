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четверг, 30 апреля 2020 12:26

Криклий рассказал, сколько камер фиксации движения появится на дорогах

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Криклий рассказал, сколько камер фиксации движения появится на дорогах
Все КАФы разместят в местах концентрации ДТП. Фото: pixabay

К концу года по всей Украине установят 270 комплексов автоматической фиксации (КАФ) дорожного движения.

45 таких комплексов уже установили в Киеве и области, сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

Все КАФы разместят в местах концентрации ДТП.

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"Мы много работали, чтобы эта система заработала вовремя - с 1 мая, но коронавирус внес свои коррективы во многие сферы нашей жизни. Поэтому из-за пандемии запуск проекта, к сожалению, переносится", - пишет Криклий.

По его словам, до 1 июня, по предложению Укравтодора, установят еще 5 КАФов во Львовской области.

В общем, к концу года власть приобретет еще 220 камер.

Камеры должны фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по встречной полосе, непредоставление преимущества пешеходу, когда тот движется переходом.

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