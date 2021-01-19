Крещенские морозы отступят: когда ждать потепления

Во время оттепели 21 января на западе ожидается небольшой снег. Фото: pixabay.com

Теплый воздух со Средиземного моря принесет в Украину оттепель. Потепление будет постепенным, но к выходным температура в некоторых регионах поднимется почти до +10°С.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает "РБК-Украина".

20 января холодная погода еще будет держаться. Температура ночью -15...20°С, днем -10°С. В северных и северо-восточных областях ночью еще -21...26°С, а днем -12...17°С. несколько теплее будет на Западе и в Крыму. Ночью температура будет колебаться -4...9°С, а днем она составит от +3...-2°С.

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В четверг-пятницу тепло распространится практически на всю территорию страны, но 21 января на Левобережье ночью еще будет -15...20°С, на востоке до -27°С, днем в пределах -3...8°С.

22 января в западных и южных областях ночью около 0°С, днем +4...9°С. На остальной территории ночью -1...6°С, днем +1...6°С. Но в восточных областях еще -4...9°С ночью, а днем около 0°С.

Во время оттепели 21 января на западе ожидается небольшой снег, а 22 января уже на Закарпатье и Прикарпатье пойдут дожди. На остальной территории осадков не ожидается, но 21-22 января возможны туманы.

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До конца зимы в Украине следует ожидать всего - и снегопадов, и дождей. А сильные морозы и оттепели будут периодически менять друг друга. Январь ожидается контрастный по температуре.