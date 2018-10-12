Кремль проиграл. Волкер прокомментировал решение Вселенского патриарха

Посол США по вопросам Украины Курт Волкер: "Украина сегодня более объединенная и ориентирована на Запад".Фото: Народный Корреспондент

Геополитическим поражением Кремля стало решение Константинопольского патриархата предоставить украинским православным каноническую автокефалию.

Российское руководство само оттолкнуло украинцев от себя агрессивностью и недальновидностью Кремля, считает специальный посол США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет EUObserver.

"Украина сегодня более объединенная, более националистическая и ориентированная на Европу, НАТО и Запад, чем когда-либо ранее. И это прямое следствие российского вторжения в Украину и убийства украинцев", - заявил американец.

Он убежден, что независимость церкви в Украине станет последней жирной точкой в процессе исторического развода Киева и Москвы. Единственное предостережение Волкера касается только мирного характера создания поместной церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Филарет лично поблагодарил Порошенко

"Надеюсь, не будет никаких протестов и никакого насилия в Украине после решения об автокефалии. Это было бы трагедией", - подчеркнул представитель США.

11 октября синод Вселенского патриархата принял историческое решение, которое открывает путь украинским православным к объединению и получению автокефалии. Иерархам, священству и верующим УПЦ-КП и УАПЦ объявлено об их каноничности и они возвращены в общение с православным миром.