Крематорий во Львове: показали проект здания

Фото: Facebook / Андрей Садовый

Объявили победителей архитектурного конкурса на проект здания крематория во Львове.

Его построят на территории Голосковского кладбища в северной части Львова, сообщил городской голова Андрей Садовый в Facebook.

Победила команда архитекторов из Мариуполя, которые сейчас работают в Берлине - Павел Заботин, Любовь Копейкина, Виктор Копейкин и Елена Кобец.

"Авторы описывают, что в своем проекте они акцентируют на последнем пути человека, каким смыслом он наполнен и что чувствуют близкие покойного в момент прощания. Очень качественная работа. Спасибо!" - прокомментировал Садовый.

"Для каждого архитектора проект такого здания является своеобразным вызовом, так как в одном объекте нужно совместить характер культовости и технологическую составляющую процесса кремации. Необходимо отметить, что строительству крематория предшествовала большая подготовительная работа. Вносились изменения в градостроительную документацию, решала много градостроительных аспектов, в частности сосуществование с кладбищем, вопрос проезда, устройство колумбариев, отводился земельный участок и так далее", - указал главный архитектор Львова Антон Коломейцев.

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В Украине есть крематории в Киеве, Харькове и Одессе. Львовский крематорий может стать четвертым.

29 мая во Львове после долгих споров решили строить первый крематорий. "Я считаю, что в 2021 году мы не можем вообще дискутировать, имеет ли право человек быть кремированым. Это очень личное решение и выбор каждого. Подготовка к строительству уже идет. Крематорий будет расположен у Голосковского кладбища", - заявил городской председатель Львова Андрей Садовый . Львовяне ранее регистрировали петицию за строительство крематория.