Кравчук призывает Лукашенко к диалогу с оппозицией

Все, что творилось в Беларуси, было подконтрольно режиму - Кравчук. Фото: Reuters

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал главу Беларуси Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией.

Он убежден, то происходящие в Беларуси перешло красную черту. Об этом сам Кравчук заявил в эфире одного из телеканалов.

"Я хочу подчеркнуть одно: на улице я увидел молодых людей 26-30 лет. Эти люди воспитаны во время правления Лукашенко. Я смотрел программы в школах - они были подконтрольны, я видел СМИ - они были подконтрольны. То есть все, что творилось в Беларуси было подконтрольно режима. Вот эти люди, воспитанные в режиме, вышли на улицу и сказали: "Нет, мы больше не хотим жить в тюрьме, мы хотим демократии и свободы", - отметил он.

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Кравчук считает, что сейчас не нужно надеяться на долговечность любого режима.

"Задача господина Лукашенко - начать переговоры с оппозицией и выйти на нормальное решение", - сказал он.

Папа Римский Франциск призывает к диалогу и справедливости в Беларуси. Данное обращение он сделал после завершения воскресной молитвы.