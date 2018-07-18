Красавицы-дочери Сталлоне продемонстрировали свои роскошные формы в купальниках

Дочки Сильвестра Сталлоне 21-летняя София и 19 -летняя Систин выросли настоящими красавицами!

Недавно их фото в социальной сети Иnstagram захватили всех фанатов не только девушек, но и их звездного отца, - передает ТСН.

Автор: Фото из сети Instagram 21-летняя София Сталлоне

Старшая дочка Сталлоне София, опубликовала снимок на яхте, в блестящем оранжевом бикини.

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Автор: Фото из сети Instagram 19-летняя Систино Сталлоне

А средняя, Систин, позирует на лестнице к трюму. К слову, девушка пошла стопами своей матери Дженнифер Флавин, и стала моделью.

В целом, в Сильвестра Сталлоне, кроме Софии и Систин есть еще одна дочка, юная 15-летняя Скарлет. Как рассказывают западные СМИ звездный отец балует своих дочек, и зачастую берет их с собой на красные дорожки.