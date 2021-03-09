Кот спал на лице. В коляске задохнулся 4-месячный мальчик

Кот задушил младенца. Фото: Сегодня

В городе Острог Ровенской области умер четырехмесячный мальчик.

Младенец обнаружила мать без признаков жизни в коляске - на его лице спал кот, сообщают местные СМИ.

Отец малыша пытался реанимировать его, сделав массаж сердца. Медики скорой также провели реанимационные мероприятия, однако ребенок не подавал признаков жизни.

Родители настаивали на транспортации мальчика в больницу - там врачи диагностировали биологическую смерть. Об инциденте сообщено правоохранителей.

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В Белгород-Днестровском Одесской области недоношенного ребенка закопали на кладбище.