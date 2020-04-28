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вторник, 28 апреля 2020 22:35

Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
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В Камбодже все вопросы решают с помощью взяток — тюрьмы, наркотики, полиция, документы. Стоит лишь найти кому нужно занести деньги. Об этом Gazeta.ua рассказывает киевлянин Андрей Ягодзинский, который переехал в камбоджийский город Сием Рип.

"Я сталкивался с коррупцией, когда открывал годовую бизнес-визу. Это единственный вариант легально жить в стране. Долгосрочных туристических виз на год или видов на жительство нет. Сначала документ стоил 280 долларов и 20 долларов за услуги, чтобы долго не ждать. Сейчас для визы ввели обязательные документы. Это письмо от работодателя и "ворк пермит" - разрешение на работу, куда входит медицинский осмотр. Если делать документы самому, это займет более месяца. Кроме того придется устраиваться на официальную работу. Поэтому платил 300 долларов за разрешение и еще 150 долларов за письмо от работодателя".

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Выбрал Камбожу, потому что туда проще всего попасть. По прилету ставят штамп, который позволяет жить в кране месяц. Это стоило 35 долларов. Потом визу нужно продлить. Из одежды взял только шорты и шлепанцы. Говорит, что стране круглый год лето, поэтому из вещей больше ничего не нужно. Рассчитал, что в месяц на проживание в стране нужно минимум $500.

Андрей Ягодзинский переехал в Камбоджу и стал туристическим гидом
Фото: Андрей Ягодзинский
Андрей Ягодзинский переехал в Камбоджу и стал туристическим гидом
Андрей Ягодзинский переехал в Камбоджу и стал туристическим гидом
Андрей Ягодзинский переехал в Камбоджу и стал туристическим гидом
Андрей Ягодзинский переехал в Камбоджу и стал туристическим гидом

"С собой взял деньги на четыре месяца. Это время которое нужно на знакомство со страной. Найти жилье здесь можно за два - три дня. Работу тоже нашел быстро. Сначала обучал русскому языку местных гидов. Эта услуга достаточно популярна, потому что за экскурсии на русском или украинском плятять больше, чем англоязычные. Переводил программу на двух языках и учил их правильно произносить слова", - говорит мужчина.

Через год Андрей Ягодзинский зарегистрировался сайтах для гидов и начал вести экскурсии украинской, русском и английском языке.

"Отработал три сезона. Параллельно занимался дзен психологией, проводил онлайн консультации. Сейчас - это моя основная работа", - добавляет он.

Киевлянка Евгения Кокорева рассказала, как переехала в Торонто в Канаде и нашла работу.

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28
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