Коронавирус в ВСУ: численность больных стремительно увеличивается

В рядах ВСУ коронавирусом заразились еще 37 человек. Фото: armyinform.com.ua

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили 37 новых случаев заражения коронавирусом.

Так, по состоянию на 6 сентября коронавирсом в Вооруженных силах болеет 638 человек, 1303 человека выздоровели. Летальных случаев - 6. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 662 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 16 человек. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Они получают необходимое лечение.

"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 31 человек. Заболевание у них протекает в легкой форме", - говорится в сообщении.

Коронавирус уменьшил темпы распространения в Украине. За 5 сентября COVID-19 диагностировали у 2107 человек, а сутками ранее был антирекорд - 2836 больных в сутки.