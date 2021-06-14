Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

За последние сутки в Украине обнаружили 420 новых больных коронавирусом. Из них детей – 32, медработников – 2.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 223 978 украинцев. Умерли 51 692 пациента, из них 13 – за последние сутки. Выздоровели 2 130 665 человек, за последние сутки – 3328, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 17 856 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 11 638, ИФА – 1 589. Также сделали 4 629 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,5 млн ПЦР-тестирований.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 89 случаев;
Винницкая область - 11 случаев;
Волынская область - 18 случаев;
Днепропетровская область - 18 случаев;
Житомирская область - 24 случая;
Закарпатская область - 2 случая;
Запорожская область - 44 случая;
Ивано-Франковская область - 9 случаев;
Киевская область - 30 случаев;
Кировоградская область - 8 случаев;
Луганская область - 4 случая;
Львовская область - 16 случаев;
Николаевская область - 42 случая;
Одесская область - 13 случаев;
Полтавская область - 11 случаев;
Ровенская область - 11 случаев;
Сумская область - 9 случаев;
Тернопольская область - 27 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 4 случая;
Черкасская область - 9 случаев;
Черновицкая область - 15 случаев;
Черниговская область - 1 случай.
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Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина. Улучшение ситуации с Covid-19 в стране может обеспечить украинцам свободные поездки в Европейский Союз уже этим летом.
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