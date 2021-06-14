Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

За последние сутки в Украине обнаружили 420 новых больных коронавирусом. Из них детей – 32, медработников – 2.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 223 978 украинцев. Умерли 51 692 пациента, из них 13 – за последние сутки. Выздоровели 2 130 665 человек, за последние сутки – 3328, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 17 856 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 11 638, ИФА – 1 589. Также сделали 4 629 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,5 млн ПЦР-тестирований.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 89 случаев;

Винницкая область - 11 случаев;

Волынская область - 18 случаев;

Днепропетровская область - 18 случаев;

Житомирская область - 24 случая;

Закарпатская область - 2 случая;

Запорожская область - 44 случая;

Ивано-Франковская область - 9 случаев;

Киевская область - 30 случаев;

Кировоградская область - 8 случаев;

Луганская область - 4 случая;

Львовская область - 16 случаев;

Николаевская область - 42 случая;

Одесская область - 13 случаев;

Полтавская область - 11 случаев;

Ровенская область - 11 случаев;

Сумская область - 9 случаев;

Тернопольская область - 27 случаев;

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 4 случая;

Черкасская область - 9 случаев;

Черновицкая область - 15 случаев;

Черниговская область - 1 случай.

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Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина. Улучшение ситуации с Covid-19 в стране может обеспечить украинцам свободные поездки в Европейский Союз уже этим летом.