Коронавирус в Украине: где обнаружили больше всего больных

Коронавирус в Украине обнаружили более чем в 2,2 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 2137 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 91 ребенок и 56 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 204 631 человек. Умерли 50 699 пациентов, из них 163 – за последние сутки. Выздоровели 2 053 167 украинцев, за последние сутки – 12 085, сообщает Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые нашли универсальное антитело к коронавирусу

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 434 случая;

Винницкая область - 29 случаев;

Волынская область - 53 случая;

Днепропетровская область - 137 случаев;

Донецкая область - 88 случаев;

Житомирская область - 31 случай;

Закарпатская область - 15 случаев;

Запорожская область - 176 случаев;

Ивано-Франковская область - 33 случая;

Киевская область - 138 случаев;

Кировоградская область - 13 случаев;

Луганская область - 57 случаев;

Львовская область - 111 случаев;

Николаевская область - 72 случая;

Одесская область - 66 случаев;

Полтавская область - 115 случаев;

Ровенская область - 117 случаев;

Сумская область - 35 случаев;

Тернопольская область - 32 случая;

Харьковская область - 84 случая;

Херсонская область - 23 случая;

Хмельницкая область - 44 случая;

Черкасская область - 89 случаев;

Черновицкая область - 61 случай;

Черниговская область - 84 случая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ прокомментировали утечку коронавируса из лаборатории Уханя

Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм коронавируса, сочетающий в себе признаки индийского и британского штаммов. Новый вариант Covid-19 быстро распространяется, а потому представляет угрозу. Именно он, предположительно, стал причиной апрельской вспышки эпидемии.