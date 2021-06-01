Коронавирус в Украине: где обнаружили больше всего больных

За последние сутки в Украине выявили 2137 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 91 ребенок и 56 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 204 631 человек. Умерли 50 699 пациентов, из них 163 – за последние сутки. Выздоровели 2 053 167 украинцев, за последние сутки – 12 085, сообщает Минздрав.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 434 случая;
Винницкая область - 29 случаев;
Волынская область - 53 случая;
Днепропетровская область - 137 случаев;
Донецкая область - 88 случаев;
Житомирская область - 31 случай;
Закарпатская область - 15 случаев;
Запорожская область - 176 случаев;
Ивано-Франковская область - 33 случая;
Киевская область - 138 случаев;
Кировоградская область - 13 случаев;
Луганская область - 57 случаев;
Львовская область - 111 случаев;
Николаевская область - 72 случая;
Одесская область - 66 случаев;
Полтавская область - 115 случаев;
Ровенская область - 117 случаев;
Сумская область - 35 случаев;
Тернопольская область - 32 случая;
Харьковская область - 84 случая;
Херсонская область - 23 случая;
Хмельницкая область - 44 случая;
Черкасская область - 89 случаев;
Черновицкая область - 61 случай;
Черниговская область - 84 случая.
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Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм коронавируса, сочетающий в себе признаки индийского и британского штаммов. Новый вариант Covid-19 быстро распространяется, а потому представляет угрозу. Именно он, предположительно, стал причиной апрельской вспышки эпидемии.
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