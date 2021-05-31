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понедельник, 31 мая 2021 18:01

Ученые нашли универсальное антитело к коронавирусу

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Ученые нашли универсальное антитело к коронавирусу
Ученые могут создать вакцину широкого действия. Фото: Reuters

Ученые американского Научно-исследовательского института в Сан-Диего обнаружили перекрестно-реактивное антитело к коронавирусу, которое срабатывает при инфекции Covid-19.

Об этом говорится на сайте института.

Ученые уверены, что такие данные могут стать началом создания вакцины широкого действия.

"Исследуя образцы крови, собранные до пандемии, и сравнивая образцы людей, больных Covid-19, мы смогли определить типы антител, которые перекрестно реагировали на доброкачественные коронавирусы, а также на SARS-CoV-2", - прокомментировал доктор философии, исследователь Департамента иммунологии и микробиологии и автор исследования Раиес Андраби.

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В дальнейших тестах антитело также нейтрализовало SARS-CoV-1, что вызывает атипичную пневмонию, вспышка которой наблюдался в начале 2000-х.

"Нам удалось определить, что этот тип перекрестно реактивных антител вырабатывается В-лимфоцитами, которые сначала испытывали действия коронавируса, вызывающего простуду, а затем реагировали при заражении Covid-19", - отметил Андраби.

По словам ученых, В-лимфоциты - важная часть иммунной системы. Они "помнят" начальные угрозы заболевания и могут циркулировать в кровотоке в течение десятилетий, готовы вернуться к действиям, если угроза возникнет снова.

Человечество ждет появление новых пандемий Covid-26 и Covid-32.

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