В ВОЗ прокомментировали утечку коронавируса из лаборатории Уханя

Расследование ВОЗ о происхождении вируса только началось. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения не исключает того, что вспышка эпидемии коронавируса возникла из-за утечки из китайской лаборатории в Ухане.

Об этом заявил глава глобальной сети по оповещению о вспышках заболеваний и реагированию на них доктор Дейл Фишер, пишет The Guardian. Он отметил, что расследование ВОЗ о происхождении вируса только началось.

"Теория утечки из лаборатории не мешает, но нужно провести еще больше исследований", - сказал он.

В марте ВОЗ опубликовала отчет о происхождении коронавируса. Доклад, содержащий более 100 страниц, подготовили по итогам работы исследователей в Ухане.

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В США заявили о "серьезных косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса возникла в результате утечки из Уханьского института вирусологии в Китае. В ноябре 2019 года трое китайских ученых из Института вирусологии в Ухане одновременно заболели и были похожи на Covid-19 симптомы. Они попали в больницу.