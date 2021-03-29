ВОЗ назвала вероятную гипотезу происхождения коронавируса

ВОЗ обнародовали черновик итогового отчета о происхождении коронавируса. Фото: Depositphotos

Всемирная организация здравоохранения провела совместное исследование с Китаем и обнаружила, что коронавирус может иметь животное происхождение.

Версия об утечке из лаборатории маловероятна, сообщило агентство AP, которое получило черновик итогового отчета ВОЗ.

Эксперты перечислили 4 вероятные гипотезы появления вируса:

1) передача вируса от летучих мышей человеку через животное-посредника - вероятно - очень вероятно;

2) прямая передача вируса от летучих мышей человеку - вполне вероятно;

3) передача через замороженные продукты питания - возможно, но маловероятно;

4) утечка из местной лаборатории - крайне маловероятно.

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"Эволюционное расстояние между вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что дает основания для предположения о существовании недостающего звена", - говорится в отчете ВОЗ.

В проекте отчета нет точных выводов о том, началась ли пандемия коронавируса с рынка морепродуктов в Ухане в декабре 2019 года.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус назвал неравное распределение вакцин от Covid-19 между богатыми и бедными странами "моральным провалом".