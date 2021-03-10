"Коронавирус ударил по печени и убивал все живое" - роженицу с ковидом вытащили с того света

Юлия Кривошеева из Полтавы чуть не потеряла еще не родившегося ребенка через коронавирус. Болезнь, которая вызвала осложнения, у нее обнаружили на последних месяцах беременности.

"Коронавирус едва не убил моего ребенка и меня и сделал 5 марта моим вторым днем ​​рождения", - описала женщина страшные события на своей странице в Facebook.

Беременность в Кривошеевой проходила легко. Появления дочери ждали в апреле.

"Почувствовала слабость. Резко появилось ощущение, что тебя чем-то переехали. Каждый подъем с кровати был похож на ужас. Время шло, а легче не становилось, добавилась температура. Сделала в больнице экспресс-тест. Результат был отрицательный", - пишет Юлия .

Женщина продолжила лечение дома. Однако температура росла, сбить не могла.

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"У меня началась паника. Ночью 4 марта мы полетели в больницу. Дочка уже была в тяжелом состоянии, а у меня не останавливалось кровотечение. Ставят катетер в руку, а из маленького отверстия кровь, как из ведра. Помню только глаза анестезиолога. Сказал, что все плохо, и надел на меня маску. Большая часть Полтавского городского роддома была задействована в моем спасения. Хирург сказал, что этот случай был одним из самых сложных. Коронавирус дал реакцию на печень, она отравляла организм и убивала в нем все живое. А затем уничтожила белок, отвечающий за свертываемость крови. Многие сдали кровь для меня. Мужчина и родители не могут вспоминать те страшные сутки без слез. Но уже все хорошо. Постепенно я восстанавливаюсь. Манюня набирается сил".

Кривошеева просит беречь себя и серьезнее относиться к коронавирусу, ведь он может быть гораздо страшнее, чем кажется. В этом убедилась сама.

Автор: Скрин поста Юлии Кривошеевой в Facebook Коронавирус едва не убил роженицу

Автор: Скрин поста Юлии Кривошеевой в Facebook Коронавирус едва не убил роженицу Автор: Скрин поста Юлии Кривошеевой в Facebook Коронавирус едва не убил роженицу

Борьба с коронавирусом не заканчивается отрицательным тестом из лаборатории. Затем вылезают осложнения в виде одышки. Даже после легкого течения болезни. Хотя может проникать и в сердце, мозг и почки. Об этом рассказывает Александр Стецько, терапевт из Сум.