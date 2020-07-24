Коронавирус на Буковине: за сутки вылечились 92 человека

На Буковине обнаружили 42 новых случая заражения коронавирусом. Фото: REUTERS

23 июля от коронавируса вылечились 92 буковинца.

В то же время обнаружили 42 новых случая заражения коронавирусом. Такое количество больных диагностировали во время лабораторного исследования 476 образцов, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбук.

"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5485 человек", - подытожил Осачук.

В общем болезнь побороли 3867 жителей области.

22 июля на Буковине от коронавируса вылечились 87 жителей области, 21 июля - 109 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-19 в Ривненской области: обновили статистику больных

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили в 61 851 человека, из них 34 000 человек выздоровели, но 1551 больной умер.